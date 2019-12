Jonathan Zacaría quiere retomar su mejor versión en Universidad de Chile. El delantero argentino, que finalizaba su vínculo con los azules este 31 de diciembre, renovó tras someterse a una serie de exámenes médicos, por lo que comienza a dejar atrás un calvario de dos años sin jugar debido a las lesiones.

En entrevista a La Tercera, el delantero argentino indicó: “Me siento muy bien gracias a Dios, hice una gran recuperación, y estoy haciendo una buena pretemporada. Me siento igual que antes de vivir las lesiones, voy en busca de mi mejor versión”.

Además, Zacaría aseguró que pudo partir del cuadro laico: “Si, más allá del tiempo de inactividad hay clubes que me han manifestado por intermedio de mi representante que existe interés en mí”.

En relación a sus dos años sin jugar y su recuperación, el ariete confesó: “Fueron muy duros, pero me apoye en mi familia, en la gente que me rodea que nunca me dejaron bajar los brazos. Mi representante me recomendó a Sergio Vásquez, que es kinesiólogo de Boca Juniors, pero el tratamiento con el fue de forma particular en su consultorio”.

“Siento ganas de volver a vestir la camiseta de la U y dar el máximo adentro de la cancha“, finalizó el deportista.