Este domingo a partir de las 17 horas en el Estadio Monumental se realizará la Noche Alba 2020, oportunidad en la que Colo Colo presentará a los cuatro refuerzos confirmados para la temporada, sin embargo, podrían haber sorpresas de último minuto. El rival será la Roja Sub 23 que se está preparando para el Preolímpico de Colombia que otorga dos cupos para los JJ.OO de Tokio 2020.

Desde la producción saben la relevancia del evento y prometieron varias sorpresas en Macul. “Tenemos un show muy entretenido, muy novedoso. A las 17 horas se abren las puertas del Monumental, tendremos un carnaval carioca que dará la vuelta olímpica y una presentación de los jugadores con algunas sorpresas. Para rematar la noche estará Américo. Están todos invitados, las entradas están baratas y tendremos una linda fiesta colocolina”, sostuvo el empresario Tomás Cox.

“Hay novedades, pueden haber sorpresas tecnológicas… Es un gran honor para todo el equipo, trabajaremos cerca de 70 personas para producir la Noche Alba”, agregó. ¿Algún tapado? “He oído de todo, pero no me quiero meter para evitar un lío. Yo espero como hincha de Colo Colo que haya uno, pero no tengo ninguna información real”, afirmó.

Aún quedan entradas para el evento y están disponibles a través del sistema PuntoTicket. Los precios abarcan desde los 4000 a 20 mil pesos.