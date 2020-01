A inicios de este año, Luis Jiménez estuvo muy cerca de llegar a Universidad de Chile. Con el interés claro del técnico de la U de ese entonces, Frank Darío Kudelka, desde la dirigencia se le bajó el pulgar al ex seleccionado nacional, en una situación que nunca se aclaró del todo.

Ahora, el mismo “Mago” confirmó que estuvo muy cerca de llegar al elenco universitario, pero que, pese a sus ganas de vestirse de azul, el complicado momento laico fue clave para seguir en Palestino.

“Me hubiera gustado ir a la U, es un gran equipo (…) Conversé con ellos, a través de mi representante, pero mi primera opción siempre fue Palestino. En Universidad de Chile no estaba clara la situación; si iban a seguir en Primera o iban a descender“, dijo el ex Inter de Milán al CDF.

Además de su frustrada llegada al ‘Romántico Viajero’, Jiménez habló sobre su experiencia en el Al Ittihad de Arabia Saudita, donde recibió amenazas de muerte y tuvo que volver a Palestino.

“Fue complicado. Por situaciones extrafutbolísticas tomé la decisión de volver. No se dio como quería, pero pese a todo fue una experiencia de la que no me arrepiento“, sentenció el nacido en los ‘arabes’ .