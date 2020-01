Si el miércoles Universidad de Chile presentó a Walter Montillo como flamante refuerzo, este jueves fue el turno de hacer lo propio con Joaquín Larrivey, delantero argentino que llega como la gran carta de gol para esta temporada 2020.

En la ceremonia en el CDA de La Cisterna, el trasandino, de 35 años, se mostró feliz por este nuevo desafío en su carrera

“Es una alegría enorme que se hayan fijado en mi. Vengo con toda la ilusión, la responsabilidad donde me toque es máxima y es algo importante con esta camiseta, vengo mentalizado que hay que dar desde el primer entrenamiento”.

“La U es un desafío enorme que renueva a mí, porque es un equipo que me han hablado maravillas. Cuando surgió esta posibilidad mi familia se emocionó porque mi suegro (Gerardo Reinoso) jugó aquí así que es un círculo que se está cerrando”, añadió.

Respecto a su edad, sostuvo: “Hoy en día se ha estirado las carreras de los jugadores se ha hecho mucho más profesional el fútbol. Es normal ver a jugadores de 36 años, si uno se cuida, como yo uno va a poder jugar”.

En cuanto al fútbol chileno, el ariete comentó: “No he visto muchos partidos, he seguido a los jugadores argentinos que han estado aquí. Conozco más a los equipos grandes porque juegan la Libertadores, el año pasado me llamó la atención que la ‘U’ no estuviese en los primeros planos”.

Por último, Larrivey expresó: “El objetivo personal es dar el máximo en cada entrenamiento, entregarme en cada partido, escuchar, aprender, ayudar a mis compañeros cuando sea necesario. El objetivo de uno tiene que ser mejor cada día, para irse tranquilo a casa. Como grupo tiene que es similar, si logramos salir campeones sería ideal”.

