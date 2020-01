César Fuentes fue uno de los fichajes sorpresa de Colo Colo de cara a la temporada 2020. Proveniente desde Universidad Católica, el futbolista abordó el tema en La Tercera, donde comentó sus expectativas con la camiseta del Cacique.

El volante habló sobre su debut: “Me lo tomé tranquilo. Obvio que tenía dudas del recibimiento por venir desde Católica hacia acá, pero vengo con la mejor de las ganas, a aportar y a dar lo mejor de mí. Espero que eso lo sienta el pueblo colocolino”.

Fuentes descartó que sea una traición pasar desde la UC hacia los albos: “Esto es un trabajo para nosotros y tenemos que ir donde más nos acomode y donde queremos estar. Es un gran desafío personalmente y es lo que vengo a buscar acá. Más allá de que sea el archirrival y todas esas cosas”.

Además, el jugador de 26 años admitió que Mario Salas fue uno de los motivos que le llevó a cambiar de club: “Mario fue una de las cosas por las que vine. Me llamó y me proyectó un cambio en ésto. Lo tomé y espero rendir a la confianza que me tiene”.

Por otro lado, el ex O’Higgins confesó su entusiasmo por jugar junto a Matías Fernández: “Yo era bien chico cuando él estaba en Colo Colo. Uno que ve fútbol desde chico lo admira, es un ídolo para mí y jugar con él es una de las grandes cosas que hay en Colo Colo”.

Finalmente, el ex seleccionado Sub 20 se refirió a su anhelo de ser convocado en la Roja adulta: “Sí, siempre está el sueño de jugar en la Selección, es también una de las razones por las que uno viene a equipos grandes. Hay mucha más vitrina”.

