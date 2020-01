Nicolás Jarry es suspendido provisionalmente por doping y arriesga perderse la Copa Davis

Una dura noticia recibió Nicolás Jarry durante este martes luego de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) lo suspendiera de manera provisoria por doping.

De acuerdo a lo informado por la entidad, el chileno dio positivo en una muestra de orina durante las finales de la Copa Davis disputadas en noviembre ante Argentina en España. Las sustancias encontradas fueron ligandrol y estanozolol.

A la espera de más detalles y una posible petición de la contramuestra, la segunda raqueta nacional se perderá el Abierto de Australia y arriesga seriamente la serie de Copa Davis ante Suecia de marzo próximo.

En primera instancia, el castigo sería de dos años fuera de la actividad.

The Tennis Anti-Doping Programme (TADP) has provisionally suspended Nicolas Jarry under Article 8.3.1(c) of the 2019 TADP. Further information here: https://t.co/0ee3z3IZZt

— ITF Media (@ITFMedia) January 14, 2020