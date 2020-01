Ex jugador de Colo Colo seguirá su carrera en el fútbol norteamericano

Producto de la lesión de Ronald de la Fuente en febrero de 2019, Mario Salas pidió de manera urgente la contratación de un lateral izquierdo para suplir la ausencia del ex Universidad de Concepción. El elegido fue Cristián Gutiérrez, formado en Macul y que en ese entonces pertenecía a Huachipato.

Sin embargo, el regreso del “Flaco” a los albos fue amargo: no se consolidó como titular, en varias ocasiones quedó fuera de las citaciones y durante toda la temporada disputó sólo 685 minutos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, así como también De la Fuente recuperó el puesto.

Por esa razón, y bajo la premisa de buscar continuidad, el zurdo salió del “Cacique” y seguirá su carrera en Canadá. Durante este jueves, Gutiérrez fue oficializado en el Vancouver Whitecaps, cuadro que milita en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer de Estados Unidos.

+ 1 🇨🇦

Welcome to the Village, Cristián 🌊

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) January 16, 2020