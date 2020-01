El Old John’s se impuso por 19-14 a Old Macks y se coronó con el título mayor del Rugby Seven de Viña del Mar 2020, torneo que nuevamente se desarrolló en The Mackay School, Reñaca.

Por la 34° edición del certamen de la Quinta Región, los “británicos” consiguieron remontar un 7-0 abajo en el arranque, encadenando una racha que los dejo 14-7 arriba.

Y pese a que los locales consiguieron igualar las cifras, Old Johns’ logró un épico try en la última jugada que le permitió alzar el trofeo.

Además, Viña Old Girls se quedó con el título de la categoría femenina, primera edición de mujeres en el campeonato de rugby. Lo hizo tras vencer con un aplastante 35-0 a Tordos Mendoza.