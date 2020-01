Hernán Caputto quiere dar vuelta la hoja tras la derrota ante Colo Colo por la final de la Copa Chile. El entrenador de la U ya prepara el debut ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2020, torneo donde los azules deberán luchar con la tabla de descenso acumulado después de la ingrata temporada 2019.

El DT habló con la prensa y comentó el agitado calendario que se le viene a los laicos, con el duelo de Copa Libertadores programado para el martes 4 de febrero: “No hay presión, la integridad emocional está intacta en el equipo y eso es muy bueno”.

Además, el técnico aseguró que dejaron atrás la caída ante el Cacique: “Nos deja aún más fuertes por la manera de nuestro juego, independiente del resultado, que ciertamente duele. Los partidos se avecinan y están planificados, ahora estamos abocados completamente en Huachipato”.

Caputto aprovechó de respaldar a Ángleo Herníquez, quien falló un penal en el encuentro frente a los albos: “Siempre duele, como delantero él siempre quiere hacer goles. Pero yo valoro mucho el carácter que tuvo para pedirlo y patearlo, más allá de lo que pasó después. El tema anímico y emocional se recupera, los jugadores profesionales están acostumbrados a eso. Tiene todo mi apoyo y estará desde el inicio el domingo”.

Por otro lado, el ex estratega de la Sub 17 habló de la tabla ponderada: “Todavía no comienza el torneo y ya estamos hablando del descenso. Somos un equipo que siempre vamos a buscar protagonismo independiente de la ponderación que tengamos en el torneo”.

El choque entre Universidad de Chile y Huachipato está programado para este domingo a las 18:00 horas y se disputará en Talcahuano, en el Estadio CAP.

Aton Chile