Este es el equipo que enfrentará Arturo Vidal y el FC Barcelona en cuartos de final de Copa del Rey

El FC Barcelona ni se despeinó para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey, pues el cuadro catalán aplastó por 5-0 al Leganés en el estadio Camp Nou, en un partido donde el volante chileno Arturo Vidal fue titular, tuvo una destacada actuación y salió ovacionado cuando fue reemplazado a los 60 minutos.

Y el elenco del mediocampista criollo ya tiene rival para la ronda de ocho mejores del certamen, luego de que este viernes se realizara el sorteo de los cruces.

El conjunto blaugrana enfrentará al Athletic de Bilbao, equipo que eliminó en octavos al Tenerife mediante lanzamientos penales.

El cotejo se disputará el próximo martes 4 de febrero en el estadio San Mamés, donde el seleccionado criollo buscará ser nuevamente estelar.

Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa del Rey:

-Real Madrid vs. Real Sociedad, estadio Santiago Bernábeu.

-Athletic de Bilbao vs. Barcelona, estadio San Mamés.

-Granada vs. Valencia, estadio Los Cármenes.

-Mirandés vs. Villarreal, estadio Anduva.