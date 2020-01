Fue el pasado 10 de octubre cuando Hernán Caputto reveló que se había contactado con Manuel Pellegrini y recibido consejos del técnico que descendió con Universidad de Chile de cara a la lucha del argentino nacionalizado chileno por evitar caer con los azules nuevamente a Primera B.

Sin embargo, el “Ingeniero” desmintió esta semana tener un supuesto contacto con el actual DT de los estudiantiles, por lo que había expectación por conocer la palabra del ex portero. Y esa llego este viernes.

En la conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante Curicó Unido por la segunda fecha del Campeonato Nacional, Caputto, algo incómodo, reconoció que no había sido una conversación directa, sino que a través de cercanos al otrora adiestrador del Real Madrid y Manchester City.

“No había sido una conversación directa con Don Manuel. No es tema. Respeto muchísimo las declaraciones de él. Creo que no se entendió muy bien. Uno puede decir que no se explicó bien”, expresó.

“Ya es un tema que se aclaró, Manuel lo aclaró. Hay gente con la que tengo mucho cariño, gente de la que recibí algunos tips. Me da lata lo que se generó por este tema”, añadió.

Además, el entrenador añadió que toda esa situación “no influye en el equipo ni de manera anímica ni futbilistica. Estamos con el tema de querer jugar el próximo partido”.