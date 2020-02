Delgado y Baeza fueron titulares en victoria del Necaxa sobre el Pueba

Claudio Baeza y Juan Delgado fueron titulares en el triunfo de local por 2 a 0 del Necaxa sobre el Puebla. Con los chilenos durante todo el partido y con el ex Tondela dando una asistencia, el cuadro de Aguascalientes logró una nueva victoria y alcanzó el subliderato del Clausura 2020 mexicano.

La gran figura del encuentro fue un viejo conocido del fútbol criollo. En el 45′, Mauro Quiroga, ex goleador del torneo chileno, recibió un pase de Delgado y definió el primero a favor de los dueños de casa. Y en el 59′, el ex Curicó Unido habilitó a Diego Chávez para que decretase el segundo frente al guardameta Nikolás Vikonis.

Baeza recibió amarilla en el 66′ por agarrar la camiseta de un rival, mientras que Delgado jugó más retrasado en relación a su habitual posición de puntero y no tuvo muchas oportunidades de remate. Por otro lado, Yerko Leiva no fue citado y aún no debuta en la Liga azteca.

Con el triunfo, los Rayos alcanzaron 7 unidades y son segundos por detrás del León de Jean Meneses y del Querétaro. En la próxima fecha deberán enfrentar al vigente campeón Monterrey.

ATON Chile.