Romo anotó su primer gol en México en el tirunfo de Juárez ante América

Bruno Romo está cumpliendo de buena manera en su primera aventura en el extranjero. El defensor nacional llegó e inmediato se convirtió en titular y, además, marcó para su equipo, el Juárez donde también juega Ángelo Sagal, en el 3 a 1 ante América del lesionado Nicolás Castillo, resultado que mantiene a la escuadra de los nacionales en la parte alta de la tabla.

En un encuentro en que el elenco de los chilenos aprovechó el hombre de más desde los 3 minutos, el formado en Colo Colo fue el encargado de cerrar el marcador para los suyos. A los 89 minutos, el ex seleccionado nacional le dio de ‘palomita’ al balón tras el tiro libre de Walter Mendieta y dejó la tranquilidad para los ‘Bravos’. En tanto, los otros goles fueron obra de Diego Rolán (11’) y Darío Lezcano (21’), mientras que el descuento vino de parte de Luis Fuentes (74’).

De esta forma, Juárez, que la próxima fecha se medirá ante el Necaxa de Juan Delgado, Claudio Baeza y Yerko Leiva, quedó en zona de play off al estar cuarto con 7 puntos.

En otro partido de la fecha, Pachuca de Víctor Dávila se impuso por 2 a 0 a Tigres de Eduardo Vargas y se recuperaron del mal inicio en el Clausura MX tras su primer triunfo del año.

El cotejo se definió recién en el complemento. Los ‘Tuzos’ lograron recuperarse anímicamente del penal fallido por Rubens Sambueza a los 19 minutos y se impusieron a los ‘felinos’, primero con el gol de cabeza de Colin Kazim-Richards a los 69’, y cerraron el marcador con la buena definición cruzada de Erick Aguirre (79’).

Ambos chilenos jugaron, aunque no compartieron minutos en cancha. Mientras el ex Huachipato salió a los 66’, el ex Universidad de Chile ingresó en el mismo minuto.

Por la próxima fecha, Pachuca visitará a Cruz Azul el sábado a las 20 horas. En tanto, Tigres tendrá la chance de recuperarse ante Chivas de Guadalajara el mismo día pero a las 22 horas.

