Información de Oscar Garrido

Uno de los temas que más ha complicado al fútbol chileno en las últimas semanas ha sido el comportamiento de los hinchas en los estadios. La muerte de Jorge Mora, fanático de Colo Colo atropellado por un camión de Carabineros el 28 de enero en las cercanías del Estadio Monumental, derivó en una serie de eventos violentos que han afectado el desarrollo de algunos partidos, tanto del Campeonato Nacional como la Copa Libertadores.

Iván Zamorano, ex capitán de la Roja, se refirió a la delicada situación que afecta al balompié nacional. “La gente se expresa y me parece que estamos en un país democrático. Es lógico y normal que cuando no te parece bien un sistema o tantas cosas que de alguna manera no están bien en nuestro país, se puedan discutir, analizar y que la gente pueda salir de la calle”, expresó.

Sin embargo, el otrora goleador enfatizó en los hechos de violencia que afectaron a recintos como el Francisco Sánchez Rumoroso, Nacional y San Carlos de Apoquindo. “Por supuesto que como persona ligada al deporte, me encantaría que fuera sin violencia. Creo que a todos les gustaría que fuera así porque al final la violencia no conduce a nada. Ojalá que poquito a poco se vayan solucionando los problemas”, agregó.