Esta es la programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2020

Este viernes arranca la tercera fecha del Campeonato Nacional, donde Deportes La Serena recibirá a Cobresal a las 21:00 horas en el estadio La Portada en busca de sumar su primer triunfo en su lucha por salir del último lugar de la tabla ponderada, la cual determinará a los equipos que descenderán al final de la temporada.

En tanto, la acción continuará el sábado, donde el partido más atractivo es el de Universidad de Chile frente a Unión La Calera, a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Los azules intentarán conseguir su segunda victoria, tras golear la semana pasada a Curicó, y así sumar inyección anímica de cara a la revancha ante a Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores. La tarea no será fácil, porque al frente tendrá a un elenco “cementero” que es uno de los líderes.

Por su lado, el domingo Universidad Católica visitará a Deportes Antofagasta a las 12:00 horas en el Calvo y Bascuñán, en un duelo que promete al tratarse de dos de los punteros del certamen.

A su vez, a las 18:00 horas Audax Italiano y Colo Colo disputarán un cotejo que ha estado marcado por la polémica por el cambio de escenario del Bicentenario La Florida al Nacional por motivos de seguridad.

Esta es la programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 7 DE FEBRERO

21:00 horas, Deportes La Serena vs. Cobresal, estadio La Portada.

SÁBADO 8 DE FEBRERO

12:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Concepción, estadio CAP.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.

20:30 horas, Curicó Unido vs. Deportes Iquique, estadio La Granja.

DOMINGO 9 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Universidad Católica, estadio Calvo y Bascuñán.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, Estadio Nacional.

20:30 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura.

LUNES 10 DE FEBRERO

18:00 horas, O’Higgins vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

20:30 horas, Everton vs. Coquimbo Unido, estadio Sausalito.