Cristian Garin (31° ATP) buscará este viernes avanzar a las semifinales del ATP 250 de Córdoba, Argentina, cuando enfrente no antes de las 18 horas al experimentado uruguayo Pablo Cuevas (48°), a quien derrotó en tres ocasiones.

Antes de desafiar al oriental, el chileno habló con la prensa trasandina y explicó por qué le costó tanto dar el salto a la élite del tenis, a pesar de ser campeón de Roland Garros junior y que ganó a los 16 años su primer partido ATP.

“Pensé que no era tan difícil ser tenista y cada vez que iba pasando el tiempo me di cuenta que era súper difícil. Cuando tienes esa edad, quieres todo fácil y no es así. Me costó muchísimo, se requiere mucho sacrificio y gente de confianza a tu lado. Entrenar bien dos o tres días no está bien sino que tienes que ser profesional todos los días. Quería todo rápido”, reconoció en diálogo con el diario La Nación.

El ariqueño, además, resaltó su trabajo con su entrenador Andrés Schneiter: “Encontramos un balance, un equipo, un orden que estos casi dos años me ha ido pagando. Cuando me empecé a dar cuenta de que esto era un proceso, ahí me empezó a ir mejor”, sostuvo.

Por último Garín tuvo palabras para la crisis social que se vive en Chile tras el estallido que se produjo en octubre. “Es bastante sensible y es súper difícil dar una explicación lógica, porque hace siete años que viajo full time y paso muy poco tiempo en Chile. Ojalá que la gente tenga lo que se merece y que esto se solucione lo antes posible. Lo único que deseo es que no haya violencia. Hay muchas cosas de por medio que se tienen que solucionar y lo estamos esperando, obviamente. Somos un gran país y tenemos todo para salir adelante”, cerró.