Ariel Holan se tomó con tranquilidad el triunfo de Universidad Católica por 3 a 2 sobre Deportes Antofagasta. El estratega argentino destacó las virtudes de sus dirigidos y adelantó el clásico ante Colo Colo de la próxima semana.

“Cuando el rival va puntero, es el equipo que todos quieren bajar. Emocionalmente es un peso que llevan (sus dirigidos), que además salen campeones y es algo que rescato en mi plantel”, sentenció el DT de los precordilleranos.

En relación al choque ante los nortinos, el entrenador explicó: “Alguna vez nos costo un poco de más, pero el equipo que intenta salir atrás con la pelota dominada puede tomar ciertos riesgos. Nuestros jugadores son muy valientes y a cada partido queremos seguir mejorando”.

“Rescato que hemos jugado tres partidos y hemos podido lograr no solo el triunfo, sino convertir tres goles y generar varias situaciones, hoy tuvimos siete debajo del arco. El equipo tiene la agresividad que busco, quizás no estuvimos tan acertados como en otras oportunidades, pero es un equipo con un nuevo entrenador, donde cada uno viene con un manual y les exige adaptarse a los jugadores”, agregó el ex Independiente.

Además, Holan adelantó el encuentro ante el Cacique: “Es un partido que encierra un nivel de dificultad diferente, no hay partidos sencillos en el fútbol sudamericano. Es un clásico, hay que enfocarse como tal, preocuparse tanto de las cosas buenas como en las facetas que no hemos sido tan eficaces, por ejemplo de cara al arco rival”.

Finalmente, el técnico cruzado comentó la salida de Edson Puch, figura del partido, en el minuto 64: “Había corrido mucho, a mucha temperatura y a pasto alto, así que por prevención lo sacamos. Y eso me gustó, porque fue muy responsable”.

ATON Chile.