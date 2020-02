Hernán Caputto ilusiona a Montillo: “Quiero a Walter mucho tiempo en la U”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó con los medios de comunicación este viernes, en la previa de lo que será el duelo de la U ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional el próximo domingo.

En la ocasión, el DT aprovechó de comentar las declaraciones del volante argentino Walter Montillo, quien aseguró que si no renueva con los azules la próxima temporada será el fin de su carrera profesional.

“Yo quiero a Walter por mucho tiempo acá con nosotros y lo tenemos hasta fin de año. Si continúa después se verá. Estamos contentos con el presente”, dijo.

Otra de las cosas que conversó Caputto fue sobe la reapertura de la Galería Sur del “Coloso de Ñuñoa”. El ex estratega de la Roja Sub 17 aseguró que “tenemos que cuidar la localía de todas maneras y estar con mucha gente en el estadio. La necesitamos y me pone contento que va a estar”.

Respecto a lo que se viene para esta temporada y el duelo con Coquimbo Unido, el técnico cerró diciendo que “nuestro objetivo principal es el 2020. Nosotros queremos ganar. Tenemos mucho respeto por el rival, pero también mucha convicción en lo que queremos”.