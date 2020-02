Johnny Herrera disparó contra Hernán Caputto: “Hace lo que le dicen, es así de simple”

“Hernán Caputto hace lo que le dicen, es así de simple”, fue la frase que seguramente enojará al técnico y directivos de Universidad de Chile, que Johnny Herrera expresó esta mañana a diario La Tercera

“Es verdad que lo respaldé (a Caputto), pero no me sentí traicionado (…) Es válido. Quiere trabajar, es su forma de ser, pero tampoco estoy de acuerdo cómo llegó. Dejó tirada a la Selección, se lo hice ver. Tenía problemas con la ANFP, con Moreno, pero debió intentar sostenerlo. No estar en algo tan importante como un Mundial no me cuadraba”, complementó el angolino.

Pero no se quedó ahí, y como nos tiene acostumbrados, disparó sus dardos a varios frente a la vez.

Sobre Miguel Pinto y su llegada a Colo-Colo indicó que: “Me llamó la atención. Era nacido y criado en la U, capitán, tuvo buenos años. Fue raro. Tendrá sus motivos. No los comparto, pero él sabrá por qué se fue”.

Además habló de sus últimos meses en la U y la posibilidad de llegar a equipos rivales de Universidad de Chile, como son Colo-Colo y Universidad Católica.

“Me saqué la cresta entrenando esos seis meses. Entrené como pocas veces en mi carrera. Estaba muy vigente. Y fue tan así que volví a jugar y el equipo ganó. Quieras o no volví a jugar cuando el equipo estaba descendiendo y ganamos esos dos partidos”, indicó.

“Cero posibilidad. Era como morderme la lengua por todos los años que estuve en mi club, estuve toda mi vida en la U. Sería como irme con el enemigo, traicionar a tu patria. Jamás lo haría”, cerró sobre una llegada al archirrival.

ATON Chile.