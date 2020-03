Ex compañero acusó que Vidal dejó el Bayern a causa del DT Niko Kovac

Arturo Vidal dejó el Bayern Múnich hace dos años. El volante chileno puso rumbo al Barcelona tras no ser considerado por el DT Niko Kovac, quien posteriormente sería destuido tras una golada por 5 a 1 a manos del Eintracht Frankfurt.

En su llegada al gigante alemán, Kovac inició una restructuración que terminó con varios referentes fuera. A dicho proceso se refirió Rafinha, lateral brasileño que formó parte del equipo que dominó la Bundesliga.

“Le pedí que me liberara en 2018 porque tenía una oferta del Bayer Leverkusen. Me dijo ‘¡quédate, te necesito!’. Y después apenas me dio algunas oportunidades en los segundos tiempos, en toda la temporada”, comenzó explicando el hoy jugador del Flamengo al diario Bild.

El zaguero nacido en Londrina se refirió a la disolución que sufrió el “Gigante de Baviera”: “Respeto a Kovac, pero te aseguro que si hubiera sido distinto, todos podríamos seguir en el equipo: Arjen Robben, Franck Ribery, James, Mats Hummels, Renato Sanchez, Arturo Vidal y yo. Eso pudo haber pasado, pero todo llegó a su fin con Kovac”.

Recordemos que junto a Franck Ribery y James Rodríguez, Rafinha formó parte del círculo de amistad de Vidal en la escuadra teutona.

ATON Chile – P.C.