Diego López confirmó llamado desde Macul: “Colo Colo se contactó conmigo”

Colo Colo sigue sin encontrar un entrenador. Los albos cumplieron 14 días sin un DT oficial y ya los ánimos se comienzan a complicar en Macul.

Tras la negativa de Luiz Felipe Scolari y de Gustavo Alfaro, Blanco y Negro busca un plan B, el que sería nada más ni nada menos que el actual entrenador del Brescia de Italia, Diego López.

El charrúa, durante esta jornada confirmó que desde el “Cacique” lo llamaron. “Hablé la semana pasada con gente de ellos. Pero quedamos en seguir hablando. Fue sólo un contacto. Tengo un contrato largo acá en Italia”, dijo el estratega a radio Sport 890 de Montevideo.

El ex DT de Mauricio Pinilla en Caglari también aseguró que está evaluando realmente la posibilidad, ya que en tierras italianas no la pasan bien con el coronavirus.

“Esta situación me pasó cuando estaba en Peñarol. Me llamaron de otros equipos como tres o cuatro veces, pero me tiraba mucho quedarme en el club y no me quería ir. Esto es lo que pasa ahora en Colo Colo. Aunque la situación está complicada con el coronavirus”, dijo.

Sobre ese último punto, López cerró diciendo que “ahora ya se ve poca gente en la calle. Hasta el 4 de abril se paró el campeonato y no sabemos si vamos a poder entrenar”.