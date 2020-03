Información de Marcelo González

Durante los últimos días surgió un posible ofrecimiento de Pablo Guede para dirigir a Colo Colo. Las fallidas negociaciones por Luiz Felipe Scolari colocaron al argentino como posible opción, sin embargo, fue él mismo quien lo descartó de manera tajante (revisa la primera parte de la entrevista).

Sobre esa premisa, el actual entrenador del Monarcas Morelia mexicano reveló cómo es su relación con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. “Con Aníbal no me puedo enojar y pelear porque lo quiero como persona”, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

Si bien existieron discrepancias por la situación de Nicolás Díaz, quien no llegó a Macul pero sí firmó en el elenco de Michoacán, el DT afirmó que todo quedó solucionado. “No hay nada que no se pueda arreglar con un café. (A Mosa) lo estimo, mi relación con él es de por vida. Es una gran persona, lo admiro más a la persona que al cargo. Ser presidente de Colo Colo no es nada fácil”, agregó.

Sobre la misma, reconoció varias discusiones con el directivo cuando coincidieron en Macul. “Me peleé miles de veces con él cuando era entrenador y siempre lo arreglamos con un abrazo“, dijo.

Guede, además, se refirió brevemente a la salida de Mario Salas y la complejidad de entrenar a Colo Colo. “No es fácil entrenar a Colo Colo. No es que me sorprenda la salida de Salas, Colo Colo es muy grande y a los equipos grandes les pasan esas cosas“, cerró.