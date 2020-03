Colo Colo consiguió una trabajada victoria 1-0 sobre Athletico Paranaense y enmendó el rumbo en la edición 2020 de Copa Libertadores. Pablo Mouche fue el héroe de la jornada: anotó el gol con un soberbio cabezazo y presentó un rendimiento superlativo que le valió la ovación del público cuando salió reemplazado.

El argentino no escondió su felicidad tras el triunfo copero en el Estadio Monumental. “Venimos de una situación difícil y se fue el entrenador. Creo en este equipo desde el primer día, las cosas no se estaban dando, pero de a poco estamos saliendo adelante. Hoy dimos un gran paso, ganar es importante porque te da confianza y seguridad”, expresó.

“El equipo hizo un partido muy inteligente y merecíamos ganar. En casa hay que hacerse fuertes y ganar los tres partidos (para tener opciones de avanzar)”, sostuvo el zurdo.

Al ex Boca Juniors se le asocia el apodo de ser un “jugador copero”. ¿Lo piensa así? “Es una competición que me gusta mucho, que a cualquier jugador le da mucho prestigio, me encanta jugarla. Después de tantos años volver a convertir te revive muchos recuerdos”, manifestó.