Magallanes dio la sorpresa en una nueva jornada del Campeonato de la Primera B y derrotó 1-0 a Cobreloa en Calama. El resultado no sólo terminó con la buena racha de los nortinos, sino que además provocó la furia de Marco Antonio Figueroa, quien puso su cargo a disposición.

“No soy el técnico para el equipo en este momento“, sostuvo el DT, quien hace algunas semanas ya había mostrado cierto malestar por las condiciones bajo las cuales trabaja en los loínos.

Sin embargo, la declaración que más descolocó a los presentes fue respecto al adiestrados Ariel Pereyra. ¿El motivo? También le dicen “Fantasma”, tal como al ex atacante de Morelia. “Ariel es Pereyra, el único fantasma soy yo. No vengan a inventar hueás, a la prensa le gusta inventar hueás. Yo me gané con creces el apodo de ‘Fantasma’, soy el único fantasma en Chile, dejen de hablar hueás“, afirmó.