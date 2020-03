Claudio Borghi reveló que campeón del mundo con Argentina le pidió opiniones de los jugadores de Colo Colo

El extécnico de Colo Colo, Claudio Borghi, reveló que conversó con un campeón del mundo con Argentina y que este le pidió opiniones sobre los jugadores del primer equipo albo, ya que este es una de las opciones que maneja la concesionaria Blanco y Negro.

El entrenador en cuestión el argentino Sergio Batistuta, amigo del “Bichi”, quien ha sido fuertemente vinculado con el equipo de Macul.

“Hablé con ‘Checho’ el domingo por la noche. Una hora y media. Me preguntó por todos los jugadores. A los argentinos los tuvo a todos, es algo que te beneficia, y de chiquitito los conoce”, dijo el otrora estratega de la Roja en CDF.

En esa línea, el trasandino también le preguntó sobre los jugadores chilenos. “No los conoce mucho, pero afortunadamente hoy están los videos, amigos, se puede ver todo. No en la cancha, pero se puede ver todo”.

“hubo una conversación privada. No es que me complique. Tengo un afecto por él y es injusto que te dijera que es el técnico ideal. Mi tarea no es recomendar amigos, sino hablar de fútbol. Es un técnico capaz y conocedor del fútbol de gran forma”, agregó.

Respecto a los supuestos tres técnicos que manejan desde Blanco y Negro: Gustavo Alfaro, Gustavo Quinteros y Sergio Batistuta, Borghi entregó su análisis.

“Los tres son completamente diferentes en estilo y en forma de juego. Batista es un entrenador que juega con un 4-3-3 bastante ofensivo, siempre le ha gustado jugar así. Me imagino que si viene a Colo Colo lo va a repetir”, dijo.

“Alfaro es un tipo que tiene muy buen prestigio y es muy serio. Esto lo puedo confirmar, es un tipo respetado en el fútbol, pero que el último tiempo en Boca no le ha ido bien porque no es un técnico ofensivo. No va a buscar partidos, se dedica un poco más a esperar. Por ese motivo se fue de Boca y sufrió bastante”, complementó.

“Quinteros es el más conocido por nosotros. Ha tenido una campaña extraordinaria en Universidad Católica. Tiene mucha experiencia, selecciones nacionales, eliminatorias, un prestigio muy importante y además es campeón en varios equipos”, agregó.

“No puedo decir quién de los tres debería venir, pero entre los tres no se parecen en nada. Me da la sensación que la gente de Colo Colo debería ver el currículum de cada uno y ver qué es lo que quiere“, cerró.