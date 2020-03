Deportes en Agricultura aplica el teletrabajo y se cuadra con #YoMeQuedoEnCasa

En Agricultura estamos comprometidos con la prevención frente a la pandemia del coronavirus covid-19. El 80% de los trabajadores de la emisora implementaron el teletrabajo y cada conductor transmite desde su hogar su respectivo programa.

Deportes en Agricultura no se restó de la normativa y desde este martes se sumó con las transmisiones a distancia para que así no te pierdas ningún detalle de tu programa durante la mañana (7 AM) y tarde (por contingencia, de 14 a 15 horas).

Francisco Sagredo, Patricio Yáñez, César Olmos, Cristián Caamaño, Manuel de Tezanos y Eugenio “Keno” Salinas, corresponsal y que sigue el día a día de los chilenos en Europa, se cuadraron con #YoMeQuedoEnCasa.