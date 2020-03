Los cuatro futbolistas chilenos que Jorge Sampaoli quiere para Atlético Mineiro

El entrenador argentino Jorge Sampaoli ya piensa en grande para armar un equipo competitivo en el Atletico Mineiro de Brasil, de cara al segundo semestre del 2020.

En ese contexto, el casildense tiene en mente traer a cuatro futbolistas chilenos, que son Charles Aránguiz, Pablo Aránguiz, Ángelo Araos y Benjamín Kuscevic.

Según informa As Chile, el ex DT de la Roja piensa que el “Príncipe” sería gran golpe para el mercado brasileño, pero la gran traba es que el nacional no quiere volver a Sudamérica, junto con el buen presente que tiene en Leverkusen, podría partir a cualquier equipo grande de Europa.

Otro de los que tiene en carpeta es el zaguero Benjamín Kuscevic. El central de Universidad Católica termina contrato con la UC en diciembre de este 2020, por lo que sería una buena oportunidad para intentar ficharlo.

A los antes mencionados se suma el volante Pablo Aránguiz, quien ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol chileno. El jugador se encuentra a préstamo en la U, por lo que todavía no se sabe si el volante seguirá en los azules.

Cerrando el listado se encuentra Angelo Araos, quien para Atlético Mineiro es uno de los jugadores con más proyección de Sudamérica, por lo que podría mirar con buenos ojos salir de Corinthians, donde luchó por ganarse un puesto el equipo de Tiago Nunes.