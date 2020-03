El crudo relato de Paulo Dybala tras ser contagiado de COVID-19: “Cinco minutos y me cansa, temblaba demasiado”

El delantero argentino Paulo Dybala entregó un crudo relato respecto a lo que ha vivido producto de haberse contagiado de coronavirus. El ariete de la Juventus de Italia comentó lo que ha sido vivir con esta enfermedad.

“Me siento mejor ahora, después de algunos síntomas fuertes”, dijo el jugador a canal oficial de la Juventus.

“Hace un par de días no estaba bien, me sentía pesado y después de cinco minutos moviéndome, tenía que parar porque tenía problemas para respirar”, agregó el trasandino.

“Me faltaba el aire y como resultado no podía hacer nada, tras cinco minutos estaba muy cansado y me sentía el cuerpo muy pesado, me dolían los músculos”, señaló el ariete.

Respecto a cómo se encuentra, tras la cuarentena que ha realizado, Dybala cerró diciendo que “ahora puedo moverme y caminar para empezar a entrenar, porque cuando lo intenté en los pasados días, empecé a temblar demasiado”.