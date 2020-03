Reinaldo Navia: “Mi sueño era jugar en Colo Colo”

Reinaldo Navia estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo. El en ese entonces seleccionado nacional habría tenido todo listo para llegar al Cacique en el segundo semestre del 2007 ante la salida de Humberto Suazo, pero la polémica del Puerto Ordazo habría hecho que Blanco y Negro descarte la llegada del “Choro”.

Ahora, el ex América de México confirmó dicha versión y lamentó no haber podido llegar al cuadro popular, lo que confesó que era su sueño de niño.

“Mi sueño era jugar en Colo Colo. Gran parte de mi familia es hincha del club. A Santiago Wanderers lo llevo en el corazón porque me dio la posibilidad de jugar en el profesionalismo”, señala el formado en los ‘caturros’ en un transmisión en directo de Instagram que hizo Sebastián González para el CDF.

El medallista olímpico en Sidney 2000 ahondó en las conversaciones que tuvo y aseguró que tenía un precontrato firmado, pero todo se cayó por la nefasta Copa América para la Roja. “Yo estaba en Atlas y analizaba opciones y me llamó el ‘Bichi’ (Borghi). Ese Colo Colo era un equipazo. (Arturo) Sanhueza en la Copa América me decía que firmara. Llegué a un acuerdo y tenía un precontrato firmado”.

“Pero después de lo que pasó. No se hizo. (Gabriel) Ruiz-Tagle (quien era presidente de ByN en esa época) le dijo a mi representante que no quería jugadores así. Ahí perdí la gran posibilidad de jugar en Colo Colo”, finalizó el también ex Morelia.

Recordar que el hecho que impidió que “Choro” Navia llegase a Colo Colo el polémico “Puerto Ordazo”, en que junto a Navia, Jorge Valdivia, Jorge Vargas, Pablo Contreras, Rodrigo Tello y Álvaro Ormeño cometieron serios actos de indisciplina en la Copa América de Venezuela 2007, que tuvo horribles resultados para la Roja.

ATON Chile.