El lamento de De Jong: “Creo que puedo jugar mejor, no estoy del todo satisfecho”

El jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong reconoció este lunes que está “contento” con los minutos de juego que estaba teniendo en su primera temporada como blaugrana, pero añadió que no está “del todo satisfecho” con su rendimiento, ya que cree que puede jugar mejor y ser más protagonista.

“Estoy contento con mi tiempo de juego pero creo que puedo hacerlo mejor. He tenido partidos buenos, otros menos buenos. No diría que haya jugado partidos muy malos pero sí que puedo hacerlo mejor. No estoy del todo satisfecho”, se sinceró en una charla con medios del club.

De Jong añadió que podría “haberlo hecho mejor” hasta el momento. “No es que esté yendo mejor o peor de lo esperado, estoy jugando mucho y estoy contentos con ello, porque es mi primera temporada en un gran club”, celebró, no obstante.

Además, es positivo respecto a su futuro como blaugrana, para lo que resta de temporada y para las siguientes. “Mi mejor partido está por venir, pero quizá el mejor hasta ahora fue el partido contra el Borussia Dortmund en casa, en la Champions”, rememoró, en referencia al 3-1 del 27 de noviembre de 2019.

El centrocampista, de 22 años, está con su novia en Holanda al poder salir de Barcelona antes del confinamiento. “Estoy en Holanda, aquí la situación no diría que está mejor, pero no es tan crítica como en España. Podemos salir a la calle a correr o pasear, así que es algo mejor que allí. Por suerte me vine a Holanda antes del confinamiento total”, explicó.

“Cuando me levanto desayunamos, muchos días salgo a pasear con el perro pero muchos días lo saca mi novia. Hago ejercicios, estiramientos, jugamos con el perro, así es más o menos el día a día”, detalló sobre su actualidad.

Eso sí, tiene un ‘planning’ de trabajo físico a seguir, y lo cumple. “Seguimos un programa de ejercicios, diario, nos dicen qué hacer. Es bueno para nosotros, nos mantiene en forma, aunque no como sería normal, pero sí lo mejor posible. No envío vídeos, pero les digo lo que hago cada día”, argumentó.

“Lo que más echo de menos es ir a la Ciutat Esportiva, ver y entrenar con mis compañeros, poder actuar con normalidad. Esto está durando semanas, es muy difícil estar en casa, alejado de todo ello. Pero no hay otra opción, es lo que tenemos que hacer, hay que ser pacientes y pronto podremos entrenar de nuevo”, auguró.