¿Cómo lidia Arturo Vidal con la extensa cuarentena en España? Jugador del Barcelona lo “reveló”

Casi todas las ligas del mundo están suspendidas a causa de la expansión del coronavirus, razón por la que varios jugadores se las han tenido que ingeniar para lidiar con el confinamiento. Rutinas de ejercicios acordes a las instalaciones de las casas, actividades de esparcimiento y otras más acompañan el día a día.

Bajo esa premisa Ivan Rakitic, volante del Barcelona y compañero de Arturo Vidal, participó en un cuestionario realizado por la página oficial del club y recordó al chileno, quizás no de la mejor manera.

Bajo la modalidad “90 segundos”, el croata debió escoger al colega que peor lidia con la cuarentena y no dudó: “Arturo Vidal”, respondió.

Which teammate does @ivanrakitic think is having the toughest time during the lockdown? 🤔😂

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 12, 2020