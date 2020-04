Camilo Moya eligió a los tres jugadores que lo ayudaron para su explosión futbolística en la U

Desde que Hernán Caputto asumió la banca de Universidad de Chile en el segundo semestre del 2019, Camilo Moya se convirtió en pieza inamovible y este 2020 se consolidó junto a Pablo Aránguiz y Sebastián Galani. Sin ir más lejos: de los 22 partidos que ha jugado, en 17 fue titular.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el volante mencionó a los jugadores que lo ayudaron en su explosión futbolística. “Uno de los que me ayudó mucho fue el Rafa Caroca. Siempre me dio ánimo para seguir trabajando, íbamos al gimnasio a trabajar… (Jean) Beausejour me dijo que sacara personalidad y Matías (Rodríguez) me puteaba para que hablara más“, dijo.

El ex San Luis de Quillota también nombró a sus referentes en el puesto. “Me gusta mucho Marcelo Díaz y en el extranjero Toni Kroos“, sostuvo.

De manera más distendida, el mediocampista también habló de su faceta como “salvador” de goles en la línea y que,, de alguna forma, ayudó en momentos claves a los universitarios. “Creo que he sacado cuatro o cinco goles de la línea… la que más recuerdo fue ante Antofagasta“, reconoció.

Caso Aránguiz y su postura

Durante las últimas horas, una entrevista de Pablo Aránguiz al Canal del Fútbol en la cual sostuvo que no tendría problemas para jugar en Colo Colo en el futuro, generó una controversia entre los hinchas azules y a la vez, las explicaciones del ex Unión Española (ver más detalles).

Camilo Moya salió a la defensa de su compañero y elogió el trabajo que muestra tanto en los partidos como entrenamientos. “Lo que publicó Pablo (Aránguiz) está súper bien. Tienen que ver cómo se entrena y él se entrega al máximo”, dijo.

En base a lo anterior fue consultado sobre si jugaría en los albos y fue tajante. “No jugaría en Colo Colo porque hay una historia personal que no podría contar“, cerró.