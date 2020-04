Paulo Díaz y su solitaria cuarentena en Buenos Aires: “Extraño a mi hijo y a mi mujer”

A lo largo del planeta, son varios los jugadores nacionales que pasan la cuarentena por el coronavirus acompañados por familiares y amigos. Sin embargo, de igual u otra manera extrañan a otros parientes con los cuales no comparten hace meses.

Uno de ellos es Paulo Díaz, quien en diálogo con Fútbol Joven Chile, contó detalles de su confinamiento en Argentina. “Extraño a mi hijo y a mi mujer, muchísimo. A mi hijo lo llamo siempre, lo bueno es que no se ha olvidado de mi cara. Siempre que me ve se ríe, así que extrañándolo mucho y creo que en estos días podría viajar porque podría salir un vuelo a Chile”, sostuvo.

El defensa de River Plate también detalló las dificultades que ha tenido para entrenar y las formas bajo las cuales “mata el tiempo”. “Es difícil para un futbolista porque uno está acostumbrado a estar todos los días en constante movimiento, con entrenamientos intensos al aire libre. Hago mis cosas, almuerzo, veo series, películas y termino jugando PlayStation con mi hermano (Nicolás)”, expresó.

El seleccionado nacional, además, reveló que mantiene una fluida conversación con Marcelo Gallardo, técnico de los bonaerenses. “Siempre me manda mensajes por Whatsapp y me pregunta cómo va el tema de la cuarentena. Pregunta cómo me siento por estar solo. Llevo un mes solo y por eso se ha preocupado bastante”, complementó.