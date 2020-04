Reinaldo Rueda y el complejo presente de Alexis Sánchez: “Ha sido un año traumático para él, muy tortuoso”

La pandemia del coronavirus y la paralización de las ligas europeas dejó en vilo el futuro de Alexis Sánchez. Inter de Milán no renovará el préstamo y el chileno deberá regresar al Manchester United, sin embargo, el cuadro de Old Trafford quiere a como dé lugar deshacerse de él para “hacer caja” y recuperar la inversión realizada en enero de 2018. A la fecha, sólo West Ham United mostró interés por ficharlo.

Reinaldo Rueda, técnico de la Roja, dialogó con Sport de España y se refirió al complejo año que ha tenido el tocopillano en Italia, donde sólo registra un gol y no ha podido consolidarse. “Ha sido un año traumático para él, muy tortuoso. Incluso desde su salida del Arsenal, su primer año en el Manchester. Vino a la Copa América en Brasil y luego tuvo esa mala fortuna con la lesión en Alicante contra Colombia en un amistoso. Casi que se frustró ese préstamo al Inter y cuando estaba recuperado llegó esto de la pandemia”, expresó.

El caleño manifestó sus deseos de que el nacional recupere el nivel que lo tuvo en la vanguardia hace algunas temporadas en el Viejo Continente. “Esperar que pase todo esto rápido porque es un gran profesional, tiene una gran cultura de entrenamiento y va a mantener un alto nivel para cualquier club que pueda darle una oportunidad. Tiene mucho fútbol aún por demostrar en el primer nivel“, dijo.

Pero no sólo del presente de Alexis habló el seleccionador… También recordó el paso del delantero por el Barcelona entre 2011 y 2014. “Después de ser protagonista y desempeñar roles trascendentes en otros lugares, llegar al Barcelona y tener un papel más secundario cuesta, le ha pasado a muchos jugadores allá. Pocos han conseguido adaptarse rápido a ese nuevo rol, quizás Neymar o el mismo Arturo Vidal. No es fácil determinar por qué Alexis no acabó de triunfar en Barcelona”, complementó.