¡Atención azules! Marcelo Díaz le puso fecha a su regreso a Universidad de Chile

Son conocidos los deseos de Marcelo Díaz de regresar a Universidad de Chile, club donde vivió dos períodos (2005-2010, 2011-2012) y ganó cuatro títulos nacionales y una Copa Sudamericana.

Sin embargo, esta vez el volante de Racing Club dio un paso más allá y, en diálogo con Diego Rivarola en el instagram de los azules, le puso fecha a su retorno al club. “Quiero pelear la Libertadores con Racing y empezar el 2021 con la U, pero ahí ya no depende de mí. Siempre las cosas buenas me pasan el 21 y espero que sea en ese año. Cumplo 34 en diciembre, físicamente estoy muy bien, experiencia tengo de sobra. Mi idea es volver, termino contrato en junio de 2021, pero claramente mi intención es comenzar el año en la U“, sostuvo.

De todas maneras “Care’pato” tiene claro que su anhelo no pasa por él. “Depende única y exclusivamente de la U. Hay un técnico, la U hace la estructura. Si me dicen ‘vente mañana’, agarro mis hueás (sic) y estoy mañana en Chile. Me quiero retirar en la U“, expresó.

Al cierre del diálogo, el mediocampista mostró cierto temor en que su posible regreso no termine de la mejor forma. “Me pone nervioso igual, es un temor, dejamos la vara muy alta. Tengo más años, menos pelo, pero más experiencia. Hay un sueño de ganar la Libertadores con la U y es mi meta más grande, volver a competir. No tengo 20 años, llegaría a ser un refuerzo de verdad, pero no depende de mí”, sentenció.