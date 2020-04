Marcelo Díaz y su fiato con Charles Aránguiz en la U y la Roja: “Es como una conexión de WiFi”

Marcelo Díaz habló de varios temas junto al Instagram de Universidad de Chile y uno de ellos fue su fiato en el mediocampo con Charles Aránguiz, tanto en la Roja como en Universidad de Chile.

“Con Charles es como una conexión de WiFi, llegas a una parte y te conectas de inmediato. No hacía falta que nos dijéramos algo, sólo un gesto, un movimiento, tal vez un silbido. O qué sé yo, que él me dijera cualquier cosa y ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Jugábamos de memoria, eso es hermoso“, sostuvo.

También el volante de Racing Club destacó el trabajo de Jorge Sampaoli, con quien también coincidió en los azules y la Selección. “Me enseñó muchísimo, todo lo que he aprendido se lo agradezco a diario. Nos dio las herramientas y las supimos llevar e interpretar en un territorio que para nosotros era desconocido, como la exigencia, el profesionalismo, el amateurismo como decía él. Es así, viví el fútbol a máxima intensidad desde ese momento“, dijo.

“Care’pato”, además, recordó la etapa que los coronó en la Copa Sudamericana 2011 junto a los universitarios. “El segundo semestre fue de consolidación. Antes de ganar la Sudamericana ganamos el Clausura con una autoridad que muy pocas veces le he visto a un equipo. Era ganar, ganar y ganar, confiábamos mucho en los compañeros. Vino Fénix, Nacional, Flamengo, Arsenal… Creo que uno de los mejores fue con Nacional en Santiago, podría decir con Flamengo la vuelta porque hice el gol y eso. Otro que me gustó mucho fue el de Vasco da Gama en Santa Laura. Me fue bien, pero también por los compañeros que tenía”, afirmó.