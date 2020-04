Médico de la Roja y un posible retorno del fútbol chileno: “Pienso que podría ser en la mitad de mayo”

El médico de la selección chilena, Fernando Yáñez, entregó un panorama interesante respecto a lo que podría ser la vuelta del fútbol chileno, tras la pandemia del coronavirus. El especialista deportivo, aseguró que, si se cumplen los estándares sanitarios y con trabajo de la autoridad, el retorno del balompié podría generarse.

En conversación con Deportes en Agricultura el doctor de Clínica Meds, dijo que “actualmente la evolución sanitaria es relativamente plana. El número de pacientes en cuidados intensivos es estable, pero no se puede predecir un momento exacto”.

“Esperamos tener contacto con las autoridades para fijar el deporte y eso no debería antes de tener datos más claros, yo pienso que podría ser en la mitad de mayo el retorno del fútbol, pero hay que verlo”, agregó.

Respecto a los procesos que se tendrían que dar, para que los planteles del fútbol chileno retomen los entrenamientos, Yáñez expresó que “no me gusta aventurarme en algo que no hemos terminado de trabajar, pero el protocolo debe incluir procesos de concentración, formas de alimentación, vías de transporte y personas en los estadios”.

En ese último punto, el médico de la Roja cerró diciendo que “lo lógico es que la vuelta del fútbol debería ser sin público, que el número de gente en los recintos sea el menor posible”.