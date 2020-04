Ricardo Dabrowski: “No volví a Colo Colo porque no me presto para cosas turbias”

El argentino Ricardo Dabrowski, ex jugador y entrenador de Colo Colo, expresó los motivos del por qué no volvió a tener contactos con el ‘Cacique’, tienda con la que ganó la Copa Libertadores 1991 y estuvo en el banco de 2004 al 2005.

El otrora delantero dejó una marca importante en el elenco popular por ganar el máximo certamen continental de clubes y por hacer debutar como DT a jugadores destacados como Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Matías Fernández.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el ‘Polaco’ declaró que “mucha gente me pregunta por qué no volví a Colo Colo. La verdad es que me negué porque uno no es una persona que se preste para cosas turbias”.

“Resulta un poco difícil de explicar después de haber estado tanto tiempo en Chile. Me han ensuciado injustamente. Mucha gente sabe que es injusto que me hayan endilgado cuestiones que nunca se comprobaron y existieron”, complementó.

En la misma línea, el ex estratega de Palestino, Santiago Wanderers y Deportes Melipilla señaló que “me preguntan por qué no he vuelto a Chile y las razones habrá que buscarlas en cosas que no se pueden expresar con claridad. Tengo la conciencia de no solo ser una persona decente y honesta, sino que también de no haber entrado nunca en cosas raras”.

Por otro lado, a la hora de recordar el debut de Vidal en el primer equipo albo bajo su mando, Dabrowski indicó que “en juveniles jugaba de central. Me llamó la atención su personalidad, la técnica y su fortaleza física. Su entrenador, Hugo González, me dijo que era un muy buen central, tácticamente excelente, pero un poco temperamental. Lo cité al plantel profesional y lo llevé al banco en un partido contra Melipilla. El titular, Felipe Muñoz, tuvo un problema en un tobillo y le pregunté si se animaba a entrar. Me dijo: ‘Si profe’. Entró como stopper por la derecha. Al primer pelotazo, la bajó de pecho, le hizo una finta al delantero y jugó para un volante”.

Por último, el ex ariete recordó el histórico equipo que logró la Copa Libertadores de 1991. “Me tocó formar parte de un Colo Colo que quedó en la historia por los logros a nivel local y por el único título de la Copa Libertadores. Era un grupo humano excepcional”, sentenció.

Agencia UNO.