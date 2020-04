Alexis Sánchez sumó un nuevo interesado y podría seguir en la Serie A de Italia

El futuro de Alexis Sánchez sigue en el aire. El delantero no continuará en el Inter de Milán y deberá volver al Manchester United, cuadro que a toda costa quiere deshacerse de él para “hacer caja” e ir por Jadon Sancho, promesa inglesa que milita en el Borussia Dortmund.

Si bien hace pocas semanas surgió el interés del West Ham United y la Major League Soccer de Estados Unidos, en las últimas horas se sumó otro elenco de la Serie A de Italia: la Roma.

El portal Sky Sports sostuvo que los capitalinos intentarán ir nuevamente por el chileno. “Querían firmarlo el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él. Lo único cierto es que Inter de Milán no quiere retenerlo y no comprarán el pase. Alexis volverá a Manchester United y no sabemos si Ole Gunnar Solskjaer lo querrá en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes“, sostuvo dicho medio.