El lamento de Diego Buonanotte sobre su paso por River Plate: “Cómo no me voy hacer cargo del descenso”

El volante argentino y jugador de Universidad Católica, Diego Buonanotte, realizó un “meaculpa” sobre lo que fue su paso por River Plate, equipo que lo formó y del que fue parte de la huella más dolorosa del cuadro trasandino: el descenso en 2011.

En conversación con Fox Sports Argentina, el “Enano” recordó este impass y aseguró que se siente responsable. “Fue extraño, nunca hubo una pelea, nunca le falté el respeto a él, ni una discusión. De hecho, varias veces le escribía a Matías Almeyda y le decía ‘quiero volver a estar con ustedes desde el lugar que me toque’, y me decía lo mismo: JJ no quiere que estés”.

En esa línea a pesar que Juan José López, no contaba con sus servicios, el ídolo de la UC se siente responsable del descenso. “Cómo no me voy hacer cargo del descenso. Más que nada, de la sensación de no poder hacer nada. Yo estaba bautizando a mi hija en el pueblo y teníamos un televisor mientras comíamos, porque estaba jugando River contra Belgrano, y ésa sensación de no poder hacer nada”

Sobre Ariel Holan, Buonanotte cerró diciendo que “es un técnico muy estudioso, un DT del que creo que aprendemos mucho, me toque o no jugar”.