Gamadiel García, presidente del Sifup: “Sebastián Moreno debería dar un paso al costado”

Un verdadero terremoto está viviendo la gestión de Sebastián Moreno en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Durante las últimas horas se confirmó la renuncia de del vicepresidente Raúl Jélves y la mesa directiva del organismo quedó al borde de la destitución dado que no cuenta con el quórum que solicitan los estatutos.

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, habló con Deportes en Agricultura y sostuvo que la única forma que se solucione la crisis en Quilín es que el máximo dirigente dimita. “Debería dar un paso al costado, yo creo que es la mejor manera. De hecho los estatutos así lo señalan: no tiene el apoyo por parte de su mesa directiva, no cumple con los requisitos para estar. No es una mala relación; lo que sí es que quienes lo rodeaban lamentablemente no cumplían con las características de apoyo“, dijo.

El líder del gremio, además, expresó que lo que se vive al interior del organismo rector no es novedad para él. “Quienes no están involucrados en el día a día con la ANFP lógicamente se sienten sorprendidos, nosotros para nada. Una ANFP que no contestaba correos, no daba respuestas a los asociados que son los clubes, por un montón de situaciones que se van generando y que después todos dicen que es culpa de los futbolistas cuando en realidad son ellos los que buscan los acuerdos”, manifestó.

“Me parece que es lo lógico, lo que iba a ocurrir en el momento y que la gente que llegue lo haga con reales ganas e intención de aportar al fútbol“, complementó García, quien así se suma a las declaraciones dadas a este mismo medio por Luis Baquedano gerente de Unión Española.