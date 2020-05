Francisco Silva y penal en Copa América 2016: “No estaba entre los designados”

El mediocampista nacional Francisco Silva recordó este sábado su rol protagónico en la final de la Copa América Centenario 2016, donde marcó el penal que le dio al seleccionado chileno el título del certamen jugado en Estados Unidos.

El ‘Gato’ habló con el sitio web oficial del combinado nacional, a 13 años de su debut con el ‘Equipo de Todos’, y fue consultado por aquel remate de los 12 pasos que le permitió a la ‘Roja’ consagrarse como bicampeón de América.

El formado en Universidad Católica debutó con el seleccionado un 9 de mayo de 2007, en la victoria nacional por 3-0 sobre Cuba en amistoso jugado en Osorno.

Consultado por aquella tanda ante los argentinos en Nueva Jersey, el volante que ingresó en ese duelo a los 103 minutos por Alexis Sánchez señaló que “en un principio, yo no estaba entre los designados, para que lo dejemos en claro… (risas). Pero me preguntaron si lo quería patear y dije que sí”.

“Obviamente no me imaginé que íbamos a estar 3-1 en ese momento. El trayecto de la mitad de cancha al punto penal fue eterno. Entonces traté de estar lo más tranquilo posible y mentalizarme en patear al lugar que había decidido”, agregó.

Aún refiriéndose al tema del penal, el oriundo de Quillota indicó que “siempre estuve muy seguro y decidido de lo que tenía que hacer. Traté de distraerme lo menos posible. Claudio (Bravo) se había colocado en una posición indebida y eso hizo más largo el momento. Sumó más nerviosismo para todos. Pero cuando agarré la pelota, tenía la tranquilidad necesaria para decidir bien y patear el penal”, aseveró.

“Es uno de los momentos que más recuerdo en mi carrera: la caminata al penal, haberlo pateado y conseguir el bicampeonato para la Selección. Pero lo más lindo ha sido el cariño de la gente, que no se olvida de lo que se consiguió y te lo demuestran cada vez que sales a la calle o estás en contacto con ellos. Eso es lo más hermoso”, complementó.

En cuanto a su estreno por el seleccionado, el mediocampista de contención dijo que “mi debut fue ante Cuba, cuando jugaba a préstamo en Provincial Osorno. Estaba muy nervioso, porque jugaba en Primera B, y me sorprendió que me llamaran a la selección. Fue una alegría muy grande para todos, especialmente para mi familia. A pesar de que había varios jugadores jóvenes, me tocó compartir con los futbolistas que estaban en Primera División, con bastante recorrido. Estar con ellos ahí fue una linda experiencia. Jugué casi 30 minutos y estuve muy nervioso hasta que toqué la primera pelota. Después ya se pasaron los nervios”.

A la hora de decir cuál es el duelo que más recuerda con la tricota nacional, el jugador de la UC expresó que “el partido que perdimos 1-0 con Alemania. Jugamos muy bien y fue mi primer partido como central con Jorge Sampaoli, posición a la que no estaba acostumbrado. Tengo un muy buen recuerdo de ese día”.

Agencia UNO.