Agustín Orión se ilusiona: “A Colo Colo vuelvo gratis”

gustín Orión, ex arquero de Colo Colo, exteriorizó su deseo de volver al club albo, el que dejó con polémica en julio de 2019, e incluso aseguró que volvería gratis a Pedrero ante la presente inestabilidad económica de la concesionaria Blanco y Negro.

El guardameta argentino que salió del club albo molesto con el entrenador Mario Salas, a quien calificó como “el peor entrenador” de su carrera, se encuentra actualmente sin equipo y no se olvida del elenco popular.

“A Colo Colo vuelvo gratis. Digo gratis porque no tienen plata, dicen que no pueden pagarles el sueldo a los muchachos, por eso. Si es necesario vamos a jugar gratis. Hay que hacer las cosas mejor muchachos, pónganse las pilas”, indicó en un diálogo en el Instagram de su hijo.

“La verdad es que extraño a Colo Colo. Anhelo regresar a Chile para volver al club, sin ninguna duda. Extraño absolutamente todo del club”, agregó.

En la misma línea, el ex Boca Juniors dijo que “lo más lindo que encontré en Chile fue Colo Colo. Encontré un club hermoso, con unos hinchas que querían mucho a su club, con un sentido de pertenencia enorme. Yo apenas llegué quise conocer el museo porque quería saber de la historia de Colo Colo, me hice socio inmediatamente del club. La gente de Colo Colo es impresionante. Es un club para quedarse a vivir y luchar por quedarse ahí”.

Por otro lado, Orión se dio el tiempo de hablar de Claudio Bravo y Jorge Valdivia. Sobre el golero del Manchester City y formado en el ‘Cacique’, el trasandino señaló que “me parece que es hora de que vuelva Claudio Bravo al arco de Colo Colo. Bravo marcó un antes y un después en el arco de Chile”.

Respecto al ‘Mago’, el portero de 38 años expresó que “es uno de los mejores jugadores con los que he estado y puedo decir que es mi amigo también. No sé si es de los últimos grandes 10 en el fútbol, pero sí puedo decir que es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”.