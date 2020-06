Pablo Milad se ilusiona con el sillón de la ANFP: “Puedo aportar para que el fútbol chileno vuelva a levantar”

Pablo Milad, ex presidente de Curicó Unido, reconoció este lunes que renunció como intendente de la Región del Maule para volver al mundo del fútbol, donde asoma como seguro candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El ex mandamás ‘tortero’, de 56 años, admitió que dejó su cargo como autoridad regional para volver a la dirigencia del balompié nacional. Un número importante de clubes apoyarían a Milad para que el 30 de julio se convierta en el sucesor de Sebastián Moreno en la testera del organismo con sede en Quilín.

“Hoy he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar, di un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes”, expresó Milad.

“Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aportar de manera muy importante para que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece”, añadió.

Además, el licenciado en Educación Física señaló que “sé que cumplí mi etapa como intendente, muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen porque entregué todo día a día”.

Milad, que sería oficializado en las próximas horas como candidato, contaría con el apoyo de los clubes de la gobernabilidad, liderados por los tres equipos grandes (Colo Colo, la ‘U’ y la UC), lo que podría asegurarle una victoria sin contrapeso en las próximas elecciones en el organismo con sede en Quilín.