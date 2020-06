Presidente del SIFUP y nuevo quiebre entre plantel y directiva de Colo Colo: “Los jugadores siempre tuvieron la voluntad de solucionar esto”

Información de Cristian Alvarado

Luego de semanas de posturas contrarias y constantes enfrentamientos, la mediación entre Blanco y Negro y los jugadores de Colo Colo fracasó. La Dirección del Trabajo (DT) anunció el final de las negociaciones y ahora la entidad deberá fiscalizar a la concesionaria para que cancele los 22 días de trabajo correspondientes a abril.

Gamadiel García, presidente del SIFUP, habló con Deportes en Agricultura y lamentó la ruptura del diálogo entre las partes. “Es una determinación que toma definitivamente la Dirección del Trabajo, considerando que Colo Colo no flexibiliza su postura. (Colo Colo) llegó con una postura rígida que lógicamente los jugadores trataron de acercar los puntos de vista, pero no llegaron a acuerdo“.

“Lamentamos la situación, los jugadores también lo lamentan. Siempre buscaron y tuvieron la voluntad de solucionar este conflicto”, complementó el representante de los futbolistas, quien explicó lo que viene. “El paso siguiente que corresponde en la fiscalización es por el no pago de las remuneraciones, por el no trabajo convenido y, por supuesto, para ver si Colo Colo se acoge de buena manera a la ley. Esos son los pasos que debe seguir la DT”, dijo.

De paso, el ex volante y líder del movimiento sindical emplazó a la concesionaria a cargo de los albos. “El que no flexibiliza es Blanco y Negro. Estamos tranquilos y conformes con lo que hemos desarrollando en conjunto con los jugadores y de aquí en adelante será la DT si acoge o no nuestra denuncia“, cerró.