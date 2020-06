Hugo Tocalli reveló los motivos que lo llevaron a dejar el banco de Colo Colo

El entrenador argentino Hugo Tocalli se refirió a su salida del banco de Colo Colo en el año 2010, apuntando al hostigamiento de la hinchada alba como la principal causa de su salida de Pedrero.

Pese a ganar el Torneo Clausura 2009, en definición con la UC, y clasificar a la Copa Libertadores 2010, el otrora seleccionador juvenil de Argentina decidió dejar el buzo del ‘Cacique’ en momentos en que el equipo era puntero del Apertura 2010.

La eliminación en primera fase de la Libertadores 2010 fue un golpe duro para la hinchada alba, que no se la perdonó al oriundo de Monte Buey, hoy de 72 años.

A la hora de referirse a su salida de Colo Colo, Tocalli declaró al portal DaleAlbo que “sin duda cuando me tocó ir a trabajar con los juveniles mucha gente de Colo Colo me preguntó por qué me había ido. Hay que ser consciente de las cosas y feliz con tu trabajo. Sé que en un comienzo las cosas no salieron bien. La gente no estaba conforme. Pudimos dar vuelta esa situación, clasificar a playoffs, salir campeón y jugar la Copa Libertadores”.

“Entonces fui pensando y digo ‘no se puede remontar’, si después de haber ganado un campeonato, en la Copa si bien nos fuimos en la primera fase, hemos hecho buenos partidos. El equipo va primero, trajimos a Charles Aránguiz, Ezequiel Miralles, Esteban Paredes. Debutó Sebastián Toro, César Pinares. Si pasaron todas estas cosas y no pude convencer a la gente, sin duda, es el momento que me tenía que ir”, agregó.

Los gritos de ‘Tocalli ya se va’ por parte de la barra colocolina golpearon fuerte en el trasandino, campeón mundial con Argentina del Mundial Sub-20 de Canadá 2007.

“Una vez tuve un auto que me siguió del micro del Monumental a la concentración. Ese auto con esa bandera de ‘Tocalli ya se va’, me siguió hasta el hotel, cuando me bajé, el auto disparó y se fue. El fútbol da esas cosas, pero soy un agradecido de Colo Colo y del fútbol chileno, donde he aprendido muchísimo”, expresó, mencionando el hostigamiento que comenzó a sufrir en la tienda de Macul.

Además de los albos, Tocalli dirigió a nivel de clubes a Quilmes, Tigre, Deportivo Italiano, Vélez Sarsfield y San Lorenzo, este último de manera interina.

Agencia Uni