La loca historia que le contó Guillermo Marino a Gustavo Lorenzetti: “Dijo que lo raptaron los extraterrestres”

Uno de los jugadores que defendió por cerca de tres años a Universidad de Chile, fue el volante argentino Guillermo Marino, quien conquistó cinco títulos incluyendo la Copa Sudamericana en 2011.

Uno de los que lo recordó fue Gustavo Lorenzetti, quien reveló una loca historia que tuvo con el trasandino cuando ambos militaban en la U.

“Un día Guillermo llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y te daba la explicación de qué sintió él y todo. Recuerdo casos en que jugadores que han dicho ‘me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres’, pero Guille no es de esa clase de jugadores, es muy correcto”, dijo el “Duende” en conversación con Leonardo Burgeño.

“Pero ahí explicó que de repente estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres. Y él te explica que te toman el alma, te analizan y, mientras tanto, en el camino te van cuidando. Una cosa así”, agregó.

“Yo sinceramente, creo en los extraterrestres. Pero la explicación que dio él es muy buena, y hay que creerle. Así que tendrán que llamarlos canales de otro tipo de información para que la cuente mejor él. Pero bueno… fue secuestrado por extraterrestres”, complementó.

“Yo le creí por él te lo cuenta de una manera… que si vos conoces a Marino te das cuenta que es de esas personas serias. No va a llegar tarde a ningún lado, él es todo correcto. Es muy creyente y lee libros de ese tipo”, complementó Lorenzetti.

Respecto a si, el por ese entonces entrenador de la U, Jorge Sampaoli, le creyó, el “Duende” cerró diciendo que “no sé si Guille le habrá dicho lo mismo que a nosotros, pero sinceramente. Él después habrá tenido una charla con él. Pero, conociéndolo, creo que le tiene que haber creído, está para Discovery, uno de esos canales”.