Miguel Pinto y crisis en Colo Colo: “Desde que nos mandaron al seguro de cesantía no tenemos contacto con la dirigencia”

A casi dos meses desde que estalló la bomba entre los jugadores de Colo Colo y Blanco y Negro, las cosas no han mejorado y la polémica está lejos de terminar, ya que hasta la fecha ninguna de las partes ha cedido.

En ese contexto, el portero de los albos, Miguel Pinto, conversó con Deportes en Agricultura y aseguró que desde que los mandaron a la Ley de Protección del empleo nadie del club se les ha acercado.

“Desde que nos mandaron al seguro de cesantía no hemos tenido contactos con alguien del cuerpo técnico o la dirigencia”, comenzó diciendo.

“No hemos tenido ningún tipo de contactos”, agregando que “cuando he participado en las negociaciones he tratado de aportar. No hubo algo de favor para nadie: ni para los jugadores ni para el club. Ya está”.

Además, aclaró que “nos sorprendió la conferencia de prensa de la dirigencia, porque pensábamos que seguíamos conversando Estas cosas se tienen que aclarar, no pueden quedar así”.

“Nuestras decisiones siempre fueron grupales, por todos los trabajadores y jugadores de Colo Colo. Nunca fue querer ganar este gallito por ganarlo“, agregó.

Respecto al rol de Harold Mayne Nicholls en las tratativas, el golero aseguró que “siempre ha optado por el diálogo cuando estaba en la Selección. Hoy le toca defender a Blanco y Negro desde su posición”.

Cabe señala que, el primer equipo de Colo Colo tuvo que adscribirse a la Ley de Protección del Empleo, producto que no llegaron a un acuerdo con la dirigencia por el tema de rebajarse los sueldos, tras la crisis del coronavirus.