Prensa argentina alucina con Arturo Vidal tras sus dichos de jugar en Boca Juniors

Una de las postales que dejó una entrevista de Arturo Vidal, fuero las declaraciones del volante chileno respecto a que le gustaría jugar algún día en Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Sudamérica y del mundo.

En conversación con el programa Nexo de ESPN, el “King” aseguró que “todos sabemos lo que es Boca. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en la Bombonera– ni en Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente ahí”.

“Todos sabemos lo ganadores que son en Boca. La gente… sería un sueño. Ahora mismo estoy tranquilo”, afirmó.

Estas palabras calaron hondo en Argentina. La prensa trasandina estalló con una posibilidad de que el “King” jugué en el cuadro “xeneize”.

“Tiene intenciones de ganarse su lugar y sentirse importante para el equipo, pero no descarta buscar nuevos horizontes si no lo consigue”, aseguró TyC Sports.

Diario Olé expresó que “Ya se conocía su fanatismo por el Xeneize pero ahora redobló su apuesta. Dijo que vestir la azul y oro es un ‘sueño’ que le queda en su carrera. ¿Podrá cumplirlo? A Juan Riquelme y compañía ya se les hace agua la boca”.