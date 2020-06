La ANFP aprueba las listas directivas de Pablo Milad y Lorenzo Antillo

Las listas directivas de Pablo Milad y Lorenzo Antillo fueron finalmente aprobadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por lo que podrán presentarse sin problemas a las elecciones programadas para el próximo 30 de julio.

Ambas candidaturas recibieron en las últimas horas el visto bueno al cumplir los estatutos que ordena el balompié nacional. Las listas habían sido presentadas el pasado 18 de junio.

A través de una carta enviada a los clubes del fútbol profesional, dada a conocer por La Tercera, el organismo con sede en Quilín informó que “los candidatos de las listas precedentemente individualizadas, por haber cumplido con los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser consideradas, han sido aprobadas por el Directorio de la Asociación, por lo que procederá a efectuarse la elección a celebrarse el próximo 30 de julio, entre ambas listas”.

En el escrito, el secretario ejecutivo de la ANFP, Matías Rivadeneira, notificó que el 1 de julio se llevará a cabo el sorteo entre ambas listas para fijar el orden de aparición en la papeleta de votación.

Consignar que Milad, otrora presidente de Curicó Unido y ex intendente de la Región del Maule, irá acompañado por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Iquique), Raúl Jofré (ex director de Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Puerto Montt).

En tanto Antillo, presidente de Audax Italiano, será secundado por Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y ex presidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión), Eduardo Olivares (gerente general de San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Valdivia).

Agencia UNO.